Revelaron por qué Francisco Tinelli se fue de su casa en Punta del Este en plena madrugada

"Hay mucha info que no cuadra cuando uno habla con los protagonistas", comentó horas más tarde el periodista Juan Etchegoyen al brindar "certezas sobre el incidente que hubo en Uruguay".

"Yo te voy a contar el paso a paso de la vida de Fran desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles que fue cuando ocurrió este supuesto incidente", anunció el periodista.

Francisco Tinelli

El hijo de Marcelo Tinelli "no se golpeó ni nada", convino, y eso se suponía desde un principio porque lo encontraron parado al lado de su camioneta tras el accidente.

"La parte delantera de la camioneta está chocada. Desde el control policial dicen que dio positivo en alcoholemia. (El porcentaje) es bajo: 0,26 mg/l, le dio. Comieron pizzas y tomó dos copas de vino", precisó Etchegoyen sobre la cena familiar en lo de Marcelo Tinelli.

Pero entonces, ¿qué empujó a Francisco Tinelli a salir a la ruta en la madrugada del miércoles?

"Las hijas de Marcelo se quedaron charlando con Fran después de las doce de la noche. Fran quería ir a comprar cigarrillos. Se fue solo alrededor de las 2 y media de la mañana y salió para eso de la casa de Uruguay", relató el periodista.

"A mí me dicen que él estaba muy bien, no estaba en un estado como he escuchado en algunos lugares", deslizó sobre la posibilidad de que el muchacho de 26 años haya estado en mal estado para conducir su vehículo.

El relato quedó alineado con los comentarios del conductor de "Bailando por un sueño", pero no con el informe oficial de la policía uruguaya.