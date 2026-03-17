Ricardo Arjona en Córdoba: cómo, cuándo y cuánto salen las entradas
En medio de su nuevo tour, el cantante guatemalteco llega a Argentina para presentarse en el Estadio de Instituto. Los detalles de las entradas.
La incertidumbre ha terminado para los miles de seguidores cordobeses de Ricardo Arjona. Tras una espera cargada de expectativas y rumores, se ha confirmado oficialmente que la provincia será una de las paradas obligatorias de su nueva gira internacional, titulada “Lo que el seco no dijo”. El cantautor guatemalteco desembarcará en la capital provincial el próximo viernes 15 de mayo, eligiendo como escenario el estadio del club Instituto, un espacio que se prepara para albergar uno de los eventos musicales con mayor convocatoria de todo el 2026 en la región.
El anuncio ha generado una revolución inmediata en las redes sociales, especialmente porque la inclusión de Córdoba dentro del tramo argentino del tour era uno de los deseos más fervientes de su club de fans. Con una puesta que promete ser imponente, el artista busca reencontrarse con un público que históricamente le ha brindado un recibimiento multitudinario cada vez que pisa suelo mediterráneo.
Para quienes no quieran quedarse afuera de esta cita, el cronograma de comercialización ya tiene fecha y hora confirmada. Los tickets se pondrán a disposición del público a partir de este martes 17 de marzo a las 13:00 horas. La preventa y venta general se centralizarán de manera exclusiva a través del portal entradauno.com, la plataforma autorizada para gestionar los accesos al Monumental de Alta Córdoba.
En cuanto a la estructura de costos, se ha diseñado un esquema de precios que busca cubrir diferentes ubicaciones dentro del estadio. Los valores de las entradas parten desde los $110.000 en los sectores más económicos y alcanzan los $350.000 en las ubicaciones preferenciales. Es importante recordar que a estos montos básicos se les deberá adicionar el correspondiente cargo por servicio (service charge). Como incentivo para el bolsillo local, se informó que habrá opciones de financiamiento en cuotas sin interés utilizando las tarjetas Cordobesa y Naranja X.
Desde la productora Quality, encargada de la organización del evento en la provincia, han definido este espectáculo como una apuesta superadora a los conciertos convencionales. Según adelantaron los organizadores, los asistentes se encontrarán con una “experiencia integral”, lo que sugiere una inversión tecnológica y visual de gran escala. La puesta en escena ha sido minuciosamente planificada para funcionar como un acompañamiento sensorial del relato musical que Arjona propone en esta nueva etapa de su carrera.
El repertorio de la noche promete un equilibrio entre la nostalgia y la actualidad. El público podrá corear sus grandes éxitos, aquellos himnos que consolidaron su trayectoria en toda Latinoamérica, pero también tendrá la oportunidad de descubrir sus composiciones más recientes. En el marco de una gira que ya está despertando el interés de la crítica y los fans a nivel mundial, el paso de Arjona por Córdoba se perfila como el punto culminante de un tour que busca interpelar todos los sentidos de su audiencia.
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