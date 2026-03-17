Ricardo Arjona en Córdoba: cómo, cuándo y cuánto salen las entradas

La incertidumbre ha terminado para los miles de seguidores cordobeses de Ricardo Arjona. Tras una espera cargada de expectativas y rumores, se ha confirmado oficialmente que la provincia será una de las paradas obligatorias de su nueva gira internacional, titulada “Lo que el seco no dijo”. El cantautor guatemalteco desembarcará en la capital provincial el próximo viernes 15 de mayo, eligiendo como escenario el estadio del club Instituto, un espacio que se prepara para albergar uno de los eventos musicales con mayor convocatoria de todo el 2026 en la región.