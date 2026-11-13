En pleno duelo, Julieta Prandi recordó a su abuela con un mensaje conmovedor: "Lo que te extraño"

El recuerdo de Julieta Prandi de su abuela

El recuerdo de Mimí ya había aparecido en otras oportunidades en las declaraciones públicas de la conductora. Durante una entrevista en Podemos Hablar, por Telefe, Julieta se emocionó al describir la relación que mantenían y enumeró las pequeñas tradiciones que construyeron juntas: "La extraño tanto a mi abuela. Mimí fue mi segunda mamá. Me enseñó a tejer. Amasábamos juntas, escuchábamos tango juntas. Mimí me llamaba a las dos de la mañana para decirme que escuchó un poema en la radio y me lo recitaba. Nos escribíamos cartas".