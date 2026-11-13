En pleno duelo, Julieta Prandi recordó a su abuela con un mensaje conmovedor: "Lo que te extraño"
La conductora publicó imágenes inéditas de distintos momentos compartidos con Mimí y le dedicó unas palabras cargadas de emoción.
Hay ausencias que el paso del tiempo no consigue aliviar. Julieta Prandi volvió a demostrarlo con una publicación dedicada a su abuela Mimí, a quien recordó con una serie de fotografías y un mensaje que dejó en evidencia el profundo cariño que todavía siente por ella, en el día en que hubiese cumplido años..
La modelo eligió compartir el homenaje en una fecha especial y acompañó las imágenes con una canción de Frank Sinatra: "My Way". En las postales se las ve juntas, abrazadas y sonrientes, mientras que el texto que escribió Prandi resume la importancia que tuvo su abuela en su historia: "Lo que te extraño Memi. Feliz cumple, gracias por enseñarme a plantarme en la vida y por ser faro de luz cuando lo necesito. Te amo".
El recuerdo de Mimí ya había aparecido en otras oportunidades en las declaraciones públicas de la conductora. Durante una entrevista en Podemos Hablar, por Telefe, Julieta se emocionó al describir la relación que mantenían y enumeró las pequeñas tradiciones que construyeron juntas: "La extraño tanto a mi abuela. Mimí fue mi segunda mamá. Me enseñó a tejer. Amasábamos juntas, escuchábamos tango juntas. Mimí me llamaba a las dos de la mañana para decirme que escuchó un poema en la radio y me lo recitaba. Nos escribíamos cartas".
Aquella conversación también permitió conocer un detalle conmovedor sobre los últimos momentos de su abuela. Prandi contó que Mimí murió mientras dormía y que, cuando ocurrió, tenía debajo de la almohada una carta que había recibido de su nieta apenas dos días antes. "Ella se fue durmiendo, con una carta mía debajo de la almohada, que yo le había escrito dos días antes", recordó.
La conductora también había explicado cuánto de su abuela reconoce en sí misma y la dimensión afectiva que tuvo para ella. "Me parezco mucho a ella. Mimí siempre fue mi punto débil", sostuvo. Su nueva publicación volvió a traer esa historia al presente y permitió asomarse, una vez más, a un vínculo que sigue siendo fundamental para Prandi.
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