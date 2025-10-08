Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina
El cantante y compositor actúa en solitario desde que su banda se separó hace más de una década.
A tan solo 38 días para que el público argentino presencie el reencuentro con los hermanos Gallagher, Oasis, la banda emblema de Manchester, confirmó la presencia del ex cantante de The Verve, Richard Ashcroft, como telonero del show.
Esta será la segunda visita del artista inglés a la Argentina, tras su paso por Buenos Aires en 2016, cuando se presentó en el Personal Fest y ofreció además un show propio en el Teatro Gran Rex. En esta ocasión, Ashcroft regresará con un nuevo disco de estudio titulado Lovin' You, que saldrá este viernes 10 de octubre.
La noticia de la vuelta de Oasis —que estaba separada desde el 2009—, con mezcla de incredulidad y alegría, se anunció hace más de un año. La venta de entradas fue caótica, la espera interminable y las especulaciones no pararon desde ese día.
Richard Ashcroft, el hombre sin sombra
El eterno líder de The Verve es amigo de la banda desde sus comienzos. Es una amistad que lleva décadas, canciones dedicadas, respeto y cariño profundo.
Ese vínculo se profundizó al momento de ser elegido como "telonero" -artista invitado- de su regreso en Reino Unido. "Estoy orgulloso de formar parte de este momento histórico", afirmó Ashcroft.
Se trata de un hombre que los conoce, de un hombre que los Gallagher escuchan. Una actitud y una fortaleza a la altura de los días que, a priori, podían ser caóticos, pero que terminaron siendo una fiesta homenaje a dos de los mejores discos de los 90.
Finalmente, Richard Ashcroft volverá a Argentina. Un lugar en el que ya tocó de manera solista y al que le tiene un amor particular: es fanático de Boca y forma parte del clube de ingleses que aman a Maradona.
El mismo aseguró que disfruta cada visita a Argentina y es consciente del público que tiene en nuestro país. Por eso manifestó en varias oportunidades sus ganas de sumarse a esta gira en la etapa sudamericana.
Richard Ashcroft volverá a Argentina para tocar en dos River colmados, que respirarán y cantarán himnos que esperaron por años volver a ser cantados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario