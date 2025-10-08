Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina

Ese vínculo se profundizó al momento de ser elegido como "telonero" -artista invitado- de su regreso en Reino Unido. "Estoy orgulloso de formar parte de este momento histórico", afirmó Ashcroft.

Se trata de un hombre que los conoce, de un hombre que los Gallagher escuchan. Una actitud y una fortaleza a la altura de los días que, a priori, podían ser caóticos, pero que terminaron siendo una fiesta homenaje a dos de los mejores discos de los 90.

Finalmente, Richard Ashcroft volverá a Argentina. Un lugar en el que ya tocó de manera solista y al que le tiene un amor particular: es fanático de Boca y forma parte del clube de ingleses que aman a Maradona.

El mismo aseguró que disfruta cada visita a Argentina y es consciente del público que tiene en nuestro país. Por eso manifestó en varias oportunidades sus ganas de sumarse a esta gira en la etapa sudamericana.

Richard Ashcroft volverá a Argentina para tocar en dos River colmados, que respirarán y cantarán himnos que esperaron por años volver a ser cantados.