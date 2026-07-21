Robbie Williams salió al cruce de los rumores que aseguran que consumió cocaína en el Mundial 2026
El cantante aclaró la polémica tras viralizarse un video en el que parecía caer una sustancia blanca de su boca durante una entrevista posterior al show.
La participación de Robbie Williams en la final del Mundial 2026 quedó opacada por una inesperada polémica que se desató después del partido. Aunque el cantante británico de 52 años fue una de las figuras elegidas para interpretar "Desire", el himno oficial de la FIFA, junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini en la apertura del encuentro, las redes sociales terminaron hablando de otra particularidad.
Tras su actuación, comenzó a circular un video de una entrevista en el que se observa cómo una sustancia blanca cae de su boca. Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron especulaciones entre los usuarios, quienes vincularon el episodio con el pasado del artista y su conocida lucha contra las adicciones.
Frente a la repercusión, Williams decidió grabar un video para aclarar lo ocurrido. "Quiero disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está todo bien porque tengo varias más", expresó con humor antes de mostrar que llevaba dos pastillas blancas de menta sobre la lengua.
Qué explicó Robbie Williams sobre el video viral
El músico detalló que, mientras conversaba con el medio MagentaTv, un pequeño trozo de una pastilla de menta se desprendió de su boca y cayó sobre el micrófono. Según contó, intentó recuperarlo para descartarlo, pero terminó pegándoselo accidentalmente en la frente.
La aclaración cobró mayor repercusión debido a que Williams ha contado en numerosas oportunidades su historia de recuperación de las adicciones al alcohol y la cocaína. Ese proceso forma parte tanto de la serie documental Robbie Williams, estrenada por Netflix en 2023, como de Better Man, la biopic lanzada en 2024 en la que el cantante es representado por un mono. Además, apenas unos días antes de la final del Mundial había celebrado sus 25 años de sobriedad.
En paralelo, el artista se prepara para reencontrarse con el público argentino. Como parte del BRITPOP World Tour, ofrecerá tres shows el 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena, con localidades completamente agotadas, en el marco de la gira que acompaña el lanzamiento de su último álbum, BRITPOP, publicado en enero de este año.
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