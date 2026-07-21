Robbie Williams salió al cruce de los rumores que aseguran que consumió cocaína en el Mundial 2026

La aclaración cobró mayor repercusión debido a que Williams ha contado en numerosas oportunidades su historia de recuperación de las adicciones al alcohol y la cocaína. Ese proceso forma parte tanto de la serie documental Robbie Williams, estrenada por Netflix en 2023, como de Better Man, la biopic lanzada en 2024 en la que el cantante es representado por un mono. Además, apenas unos días antes de la final del Mundial había celebrado sus 25 años de sobriedad.