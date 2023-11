Robert De Niro admitió el maltrato a una ex empleada: "Siempre se hizo la víctima"

robert de niro pasante de moda.jpg Robert De Niro

"Yo no grito. ¿Quiere poner en disputa eso? Eso es algo que yo no hago", espetó. Por otro lado, hay que destacar que el abogado de De Niro declaró que el actor siempre trató muy bien a su ex empleada y fue muy "amable, razonable y generoso". En cuanto a la mujer, el letrado fue tajante: " Es condescendiente, degradante, controladora y abusiva. Siempre se hizo la víctima".

Qué pasó entre Robert De Niro y su ex empleada:

Según contó la revista "People" la pelea definitiva entre De Niro y Robinson se dio cuando ella no lo despertó al actor para una reunión importante que él tenía programada y eso desató la furia del intérprete. Es por eso que en 2019, la empresa de Robert le realizó una demanda por 6 millones de dólares alegando que la mujer “miraba excesivamente” series en Netflix mientras trabajaba, cargaba comidas a la tarjeta corporativa sin permiso y “usaba el fondo de su empleador para su beneficio personal”.

Y allí fue cuando Robinson realizó la contra demanda por 12 millones de dólares. Hay que destacar que dicha empleada no era una trabajadora más, sino que durante años fue parte del núcleo más cercano de la leyenda de Hollywood y estaba encargada de la vicepresidencia de Canal Productions manejando la producción y finanzas.