Roberto García Moritán habló de las versiones sobre un romance con una famosa deportista: qué dijo

moritan 1

En las últimas horas, Moritán admitió la separación y aprovechó para negar las especulaciones sobre un nuevo romance. “Si nos separamos, no estoy con Gisela. Besos”, confirmó el ex ministro de Desarrollo a la periodista Pochi de Gossipeame.

Por otra parte, la ex tenista Gisela Dulko, quien mantiene una íntima amistad con Milagros Brito (otra de las exparejas de García Moritán), también se vio obligada a desmentir la información que había sido difundida por el periodista Ángel de Brito sobre un supuesto inicio de relación con el ex funcionario.

Consultada sobre las especulaciones, la extenista fue tajante: “Todo falso”, sentenció la rubia.

moritan 2

Mientras tanto, la modelo Priscila Crivocapich ya estaría actuando como mujer soltera en el ámbito digital. El periodista Fede Flowers mencionó que la modelo ha estado activa en sus redes sociales desde hace "un par de semanas" y hasta mencionó detalles sobre su actividad: "Priscila hace un par de semanas que viene echándole fueguitos a varios ‘chongos’".

Además, Flowers añadió que la joven ya habría entablado “un par de conversaciones” con hombres del ámbito deportivo, confirmando que la modelo ha retomado rápidamente su soltería.