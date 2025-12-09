Roberto García Moritán habló de las versiones sobre un romance con una famosa deportista: qué dijo
El empresario y Priscila Crivocapich terminaron su relación hace tan solo unas semanas. Por lo que él aclaró cuál es su vínculo con la ex tenisa.
El ex funcionario Roberto García Moritán confirmó su reciente separación de la modelo Priscila Crivocapich, poniendo fin a una relación que había iniciado apenas seis meses atrás. Paralelamente, Moritán desmintió rotundamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la extenista Gisela Dulko, quien es amiga cercana de su expareja, Milagros Brito.
La noticia de la ruptura fue conocida por la Agencia Noticias Argentinas. Según trascendió, la pareja habría decidido finalizar su vínculo debido a una diferencia fundamental en sus proyectos de vida a futuro.
La Maternidad, Motivo de la Ruptura
El periodista Oliver Quiroz reveló detalles sobre el presunto motivo de la disolución de la pareja en Infama (América TV). Quiroz indicó que las aspiraciones personales de la modelo habrían chocado con la realidad familiar del ex funcionario.
"Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos", informó el periodista.
En las últimas horas, Moritán admitió la separación y aprovechó para negar las especulaciones sobre un nuevo romance. “Si nos separamos, no estoy con Gisela. Besos”, confirmó el ex ministro de Desarrollo a la periodista Pochi de Gossipeame.
Por otra parte, la ex tenista Gisela Dulko, quien mantiene una íntima amistad con Milagros Brito (otra de las exparejas de García Moritán), también se vio obligada a desmentir la información que había sido difundida por el periodista Ángel de Brito sobre un supuesto inicio de relación con el ex funcionario.
Consultada sobre las especulaciones, la extenista fue tajante: “Todo falso”, sentenció la rubia.
Mientras tanto, la modelo Priscila Crivocapich ya estaría actuando como mujer soltera en el ámbito digital. El periodista Fede Flowers mencionó que la modelo ha estado activa en sus redes sociales desde hace "un par de semanas" y hasta mencionó detalles sobre su actividad: "Priscila hace un par de semanas que viene echándole fueguitos a varios ‘chongos’".
Además, Flowers añadió que la joven ya habría entablado “un par de conversaciones” con hombres del ámbito deportivo, confirmando que la modelo ha retomado rápidamente su soltería.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario