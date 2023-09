Rocío Marengo apuntó contra Aníbal Lotocki y Pamela Sosa: "Yo tampoco..."

Y, agregó: "Uno para promocionar tiene que saber que está vendiendo! Llegamos a muchas personas a través de la tele! Un poco de responsabilidad! No? Yo no les creía antes tampoco les creo ahora! Y empatizo y me duele saber que hay muchas más del medio que también se pusieron la cola y nunca lo contaron! Entiendo el miedo y se que hay familias que están sufriendo mucho".

Además, en otros posteos, Rocío Marengo mostró información de los sitios La Capital y Exitoína del año 2010 donde estaba en cuestiones judiciales con Pamela Sosa y Aníbal Lotocki.

La actriz hablaba del uso de una sustancia prohibida y recibió una carta documento de parte del médico y su pareja con calumnias e injurias.