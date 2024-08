La inesperada revelación de Rocío Marengo sobre un romance con el Kun Agüero

Si bien la modelo no tuvo problemas en decir alguno de esos nombres al aire, cuando quiso contarle, en secreto, solo a sus compañeros de piso sobre otro de los deportistas con los que estuvo, olvidó que tenía el micrófono prendido y que el cámara justo la estaba ponchando en su mímica.

rocio-marengo.jpg Rocío Marengo, hot

La inesperada revelación de Rocío Marengo

“Yo le pregunté a Naza si estuvo con Palermo o con otro jugador. No salí con Martín Palermo. Él era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutrá. Hace mucho que no la veo. No sé en qué andará”, comenzó contando la bailarina de 44 años, que -respecto a su pasado como botinera- admitió: "Hubo algunos públicos, pero poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de Fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos".

Entonces comenzó a dar nombres: “Yo salí con el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor, de Campana. También tuve otro novio… ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo, porque pasaron muchos años”, siguió, aunque luego corrigió y dijo que hacía referencia a otro uruguayo llamado Sebastián Viera.

Tapándose la boca para que no saliera a cámara, Ángel de Brito le preguntó algo en voz baja pero Marengo le contestó al aire: “No, con él no. Con Higuaín no salí”. Después la situación se volvió irrisoria, ya que con la cámara enfocándola de frente y el micrófono prendido, buscó taparse, pero se escuchó clarito: “Vení que te cuento esta… Kun Agüero”.

ROCIO MARENGO