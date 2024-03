Rocío Oliva relató cómo fue el día que Claudia Villafañe "no permitió que ingresara al velorio" de Diego Maradona

tuit rocio oliva.png

Luego, la joven relató el día que no la dejaron ingresar al velorio de quien supo ser el amor de su vida, según ella misma señala: "Estaba ahí, me dijeron quedate acá y no me dejaron entrar. Se pasaron la pelota entre todos, nadie quería tener un problema con nadie, pero fue Claudia la que no me dejó entrar al velorio".

Finalmente, la expareja del 10 destacó la personalidad de Maradona y reveló que no ha vuelto a sentir ese amor: "Él fue muy generoso conmigo, yo voy a estar eternamente agradecida con Diego. Hasta hoy, es el hombre más importante de mi vida. No me pude enamorar de nuevo".

