Rodolfo Barili se casó con Lara Piro y compartió imágenes de la celebración

Tras haber dado el "sí, acepto", Barili hizo un vivo para que sus seguidores vivieran parte de la celebración: "Acá estoy con mi esposa. ¡Gracias, mi amor!. Tuve miedo de que se arrepintiera, pero no". Lara le dio un beso a Rodolfo y respondió: "No me arrepentí, acá estamos felizmente casados". El periodista hizo un recorrido en vivo por toda la fiesta y concluyó la transmisión con un amoroso mensaje: "Un día sumamente feliz".

@rodolfobarili