Rodrigo Lussich y Adrián Pallares despidieron a "Meche" Portillo: "Un día volveremos a volar juntos"

El conductor siguió con un texto profundamente sensible: "Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…".

Finalmente, Lussich explicó que aquella carta había quedado guardada hasta ahora: "Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!", expresó.

A modo de cierre, manifestó: "Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. ¡Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celular y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram. Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)".