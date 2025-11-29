Rodrigo Lussich y Adrián Pallares despidieron a "Meche" Portillo: "Un día volveremos a volar juntos"
Los conductores expresaron su dolor a través de sus redes, dedicándole unas palabras a su amiga y productora.
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron en sus redes una noticia que impactó a toda la familia de Intrusos: la muerte de Meche Portillo, histórica productora del ciclo. Días atrás, ambos habían comentado que la periodista se encontraba atravesando “una neumonía bilateral” y que su estado era delicado. Finalmente, este sábado confirmaron su partida con profundos mensajes de despedida.
Las palabras de Adrián Pallares tras la muerte de Meche Portillo
El conductor expresó su conmoción con un texto cargado de dolor: "No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera", inició junto a una foto junto a ella.
Más adelante, Pallares recordó la última vez que compartieron una comida los tres: "Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con Rodrigo Lussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral, una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos".
El mensaje continuó con un emotivo agradecimiento: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida", escribió, y agregó una despedida directa a Meche: "Gracias por tu amor a la pelea y a darlo todo y a no rendirte por nada Gracias por ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida compañera querida".
El mensaje de Rodrigo Lussich para despedir a Meche Portillo
Lussich también le dedicó unas líneas en Instagram, recordando lo que había escrito mientras ella luchaba por su vida: "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea.. voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste", comenzó.
El conductor siguió con un texto profundamente sensible: "Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…".
Finalmente, Lussich explicó que aquella carta había quedado guardada hasta ahora: "Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!", expresó.
A modo de cierre, manifestó: "Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. ¡Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celular y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram. Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)".
