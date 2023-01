El descargo de Camila Homs tras sus amenazas a De Paul y Tini

camila homs tini

La respuesta de Homs

"Se dice que estás despechada, que no soltás, que seguís enamorada de tu ex...", indagó un periodista de Socios del Espectáculo, en diálogo con la modelo. "No, ya no, ya no. Ya está, ya recontra está. Ya estoy muy en otra, ni pienso en eso”, respondió Camila. Y al ser consultada sobre los chats, confirmó que son reales.

"Sabemos que todo se puede truchar hoy en día. ¿Los chats salieron de tu parte?", quiso saber el movilero. "Lo de los chats es verdad, son míos. Pero me pareció toda una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno, muy familiar", respondió Homs. Mientras algunos rumores dicen que fue De Paul quien los filtró, otras versiones dicen que la Justicia se los vendió a los medios de comunicación, mientras trabajan en el acuerdo legal por su divorcio.

En este sentido, aseguró que no se arrepiente de sus dichos: "Me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué lo dije y por qué estaba así de enojada. Me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz".

"Ahí vos le decís que se le va a complicar ver a sus hijos y todo eso. ¿Eso también es real?", le preguntó el cronista. Homs respondió que no recordaba haber dicho eso, pero que cuando se enoja es una persona "muy frontal" que dice todo lo que piensa impulsivamente. "No recuerdo que haya dicho eso, pero yo por más que esté recaliente, trato de no mezclar las cosas con la relación con los niños. Pero sí, cuando me enojo, no entendés las cosas que puedo llegar a decir", confesó.