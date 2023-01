El padre de Camila Homs reveló qué le dijo Rodrigo De Paul cuando lo vincularon con la China Suárez

horacio homs

A propósito comentó en diálogo con Socios del Espectáculo: “Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ‘¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; ‘Gordo, te juro que no estuve con La China’. Nada, ahí empezó el problema”, recordó.

El origen del supuesto vínculo entre Rodrigo de Paul y la China Suárez

Las sospechas que unían a De Paul con la China Suarez surgieron en medio del famoso Wandagate, que puso a la también modelo en el sonado triángulo amoroso junto a Wanda Nara y su aún esposo, el futbolista Mauro Icardi. De hecho, hace varias semanas, Ángel de Brito expuso que fue la mediática quien comentó que el jugador del Atlético de Madrid enviaba mensajes a varias famosas, incluida la propia Eugenia.

“Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”, rememoró el mediático.

El rumor incluso llegó a los oídos del futbolista, quien salió al paso para intentar desmentir la historia y así lo confirmó de Brito: “Viene Marcelo y me dice ‘me preguntó de Paul si vos habías contado lo de la China porque me jura que es mentira’”.