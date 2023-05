El descargo de Roger Waters por la investigación en su contra en Berlín

En un comunicado, Waters dijo: “Mi actuación reciente en Berlín ha atraído ataques de mala fe de aquellos que quieren calumniarme y silenciarme porque no están de acuerdo con mis puntos de vista políticos y principios morales. Los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración en oposición al fascismo, la injusticia y la intolerancia en todas sus formas. Los intentos de retratar esos elementos como algo más son falsos y políticamente motivados. La representación de un demagogo fascista desquiciado ha sido una característica de mis espectáculos desde "The Wall" de Pink Floyd en 1980. “He pasado toda mi vida hablando en contra del autoritarismo y la opresión dondequiera que los veo. Cuando era niña después de la guerra, el nombre de Ana Frank se pronunciaba a menudo en nuestra casa, se convirtió en un recordatorio permanente de lo que sucede cuando el fascismo no se controla. Mis padres lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y mi padre pagó el precio más alto. Independientemente de las consecuencias de los ataques en mi contra, seguiré condenando la injusticia y a todos aquellos que la perpetran”.