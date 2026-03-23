¿Romance confirmado? Aseguran que Tato Algorta y Luz Tito pasaron el fin de semana juntos

No es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados. Tal como recordó Flowers, ya se los había visto “muy acaramelados” en eventos recientes como Creamfields Buenos Aires y en el after de los Premios Martín Fierro.

Cabe recordar que ambos convivieron durante más de seis meses dentro de la casa, compartiendo 205 días de aislamiento hasta la gran final. Allí, Tato se consagró campeón, mientras que Luz alcanzó el tercer puesto del certamen.

Ahora, lejos de las cámaras pero bajo la mirada atenta de sus seguidores, los rumores de romance crecen cada vez más. Para muchos, esta podría ser una nueva etapa en su vínculo, marcada por la cercanía y una complicidad que ya no pueden ocultar.