¿Romance confirmado? Aseguran que Tato Algorta y Luz Tito pasaron el fin de semana juntos
La versión fue revelada por un periodista en redes y desató una ola de especulaciones entre los fanáticos de Gran Hermano.
El mundo de Gran Hermano volvió a sacudirse con una versión que no tardó en viralizarse. Los protagonistas son Tato Algorta y Luz Tito, dos de los participantes más recordados de la última edición, quienes habrían compartido un fin de semana juntos en un contexto que alimenta los rumores de romance.
La información fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien desde su cuenta en X (ex Twitter) dio detalles del supuesto encuentro. “Ya es el segundo fin de semana que pasan juntos Tato Algorta y Luz Tito. Es el segundo sábado que ella pasa en su departamento. Fans lo esperaron a él en su domicilio y se llevaron una grata sorpresa: estaba Luz”, escribió, generando un inmediato revuelo entre los seguidores del reality.
El dato no pasó desapercibido, especialmente porque Luz mantiene una relación con su novio, conocido como “El Pestañas”, quien actualmente se encuentra en Brasil, alejado del foco mediático.
Desde hace tiempo, los fanáticos impulsan el “shippeo” entre Tato y Luz, una dupla que dentro de la casa supo construir una relación cercana y que logró conquistar al público. Ahora, fuera del reality, esas expectativas parecen haber tomado nueva fuerza.
Según la misma versión, el domingo ambos habrían salido juntos a los bosques de Palermo, donde compartieron algunas publicaciones en redes sociales. Un detalle llamó particularmente la atención: la aparición de un corazón blanco en sus historias, gesto que muchos interpretaron como una señal de complicidad.
No es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados. Tal como recordó Flowers, ya se los había visto “muy acaramelados” en eventos recientes como Creamfields Buenos Aires y en el after de los Premios Martín Fierro.
Cabe recordar que ambos convivieron durante más de seis meses dentro de la casa, compartiendo 205 días de aislamiento hasta la gran final. Allí, Tato se consagró campeón, mientras que Luz alcanzó el tercer puesto del certamen.
Ahora, lejos de las cámaras pero bajo la mirada atenta de sus seguidores, los rumores de romance crecen cada vez más. Para muchos, esta podría ser una nueva etapa en su vínculo, marcada por la cercanía y una complicidad que ya no pueden ocultar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario