Romance en Gran Hermano: la noche más caliente de Brian Sarmiento y Danelik en la casa
El exfutbolista y la influencer protagonizaron un acercamiento cada vez más intenso durante una fiesta que elevó la temperatura dentro del reality.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando momentos que no pasan desapercibidos, y en las últimas horas dos participantes quedaron en el centro de la escena por un vínculo que crece día a día. Se trata de Brian Sarmiento y Danelik, quienes protagonizaron una noche cargada de complicidad y gestos de cercanía dentro de la casa.
Todo comenzó a tomar mayor visibilidad luego de que se viralizara un video en el que ambos se mostraban muy cerca, con un beso que rápidamente encendió las redes sociales. Sin embargo, lo que se vio fue solo una parte de lo que realmente ocurrió durante la fiesta del fin de semana, donde la química entre ellos quedó aún más en evidencia. Como es habitual, la celebración incluyó música, distensión y algo de alcohol.
El conductor Santiago del Moro confirmó que hubo consumo de fernet, lo que contribuyó a un clima más relajado entre los participantes. En ese contexto, Sarmiento y Danelik se destacaron como los más efusivos de la noche. Horas antes, la influencer ya había dado indicios de su cercanía con el exjugador al compartir sus sensaciones con otros compañeros: “Me gusta el afecto que nos tenemos. Nos entendemos de pe a pa”, comentó, dejando en claro que la relación venía creciendo desde hacía varios días.
Durante la fiesta, los halagos y las bromas no tardaron en aparecer. “Estás muy lindo”, le dijo Danelik a Sarmiento, quien respondió con picardía: “Ojo con el negro, que anda zaparrastroso todo el día, pero cuando se pone piola...”. El intercambio generó risas y anticipó lo que vendría después.
Con el correr de las horas, los besos entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes, incluso ante la mirada de otros participantes que no dudaron en alentarlos. En un momento, algunos pidieron que repitieran el gesto, lo que desató carcajadas en el grupo. “Me comió la boca, ma”, lanzó Sarmiento en tono divertido, mientras compartía la situación con sus compañeros.
Desde el panel del programa surgió una consulta sobre el consentimiento en este tipo de situaciones, a lo que Del Moro respondió de manera tajante: “Los días de alcohol no se puede”. Más tarde, ya en un ambiente más íntimo, ambos continuaron con su acercamiento lejos del resto de la casa. “Me encantó que seas cariñosa”, le dijo el exfutbolista, en una frase que reflejó el clima de cercanía que atraviesan.
El vínculo entre Sarmiento y Danelik parece avanzar a paso firme, sumando un nuevo capítulo dentro del reality y captando la atención tanto de sus compañeros como del público que sigue cada detalle desde afuera.
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