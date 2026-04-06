Romance en Gran Hermano: la noche más caliente de Brian Sarmiento y Danelik en la casa

Desde el panel del programa surgió una consulta sobre el consentimiento en este tipo de situaciones, a lo que Del Moro respondió de manera tajante: “Los días de alcohol no se puede”. Más tarde, ya en un ambiente más íntimo, ambos continuaron con su acercamiento lejos del resto de la casa. “Me encantó que seas cariñosa”, le dijo el exfutbolista, en una frase que reflejó el clima de cercanía que atraviesan.

El vínculo entre Sarmiento y Danelik parece avanzar a paso firme, sumando un nuevo capítulo dentro del reality y captando la atención tanto de sus compañeros como del público que sigue cada detalle desde afuera.