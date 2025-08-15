Romance prohibido: la película de Netflix que aviva la pasión
Entre romance y risas, esta producción logra un equilibrio perfecto que engancha desde el primer minuto. Es una opción ideal para quienes buscan una historia ligera, divertida y con química entre protagonistas.
En elcatálogo de la plataforma, hay comedias románticas que se vuelven favoritas por su frescura y por personajes con los que es fácil encariñarse. Esta producción estadounidense combina humor y romance de una manera que resulta irresistible, convirtiéndose en una de las más vistas dentro de su género.
Lo que la hace especial es su capacidad para mezclar situaciones disparatadas con momentos genuinamente emotivos. La trama fluye con naturalidad, logrando que el espectador se involucre con cada giro y con cada gesto de complicidad entre los protagonistas. Además, su ritmo ágil y su duración moderada la vuelven perfecta para ver entre semana.
Estrenada en 2018 y dirigida por Claire Scanlon, esta comedia romántica cuenta con un elenco de lujo y una ambientación que refuerza la energía optimista de la historia. Su éxito en la plataforma demuestra que el género sigue teniendo un lugar especial en el corazón del público.
De qué trata "Set it up: el plan imperfecto"
La historia sigue a Harper Moore (Zoey Deutch) y Charlie Young (Glen Powell), dos jóvenes que, aunque se llevan muy bien como amigos, están agotados por las exigencias de sus jefes. Cansados de la rutina y del mal salario, idean un plan para que sus superiores se enamoren entre sí y así tener un respiro laboral.
Pero lo que comienza como una estrategia para conseguir tiempo libre termina complicándose con situaciones imprevistas… y sentimientos inesperados. Entre enredos, citas improvisadas y mucha química, los protagonistas descubren que el amor puede aparecer cuando menos lo imaginás.
Esta propuesta destaca por sus diálogos ingeniosos, su tono fresco y una construcción de personajes que va más allá de los clichés románticos.
Reparto de "Set it up: el plan imperfecto"
-
Zoey Deutch (Harper Moore)
Glen Powell (Charlie Young)
Lucy Liu (Kirsten Stevens)
Taye Diggs (Richard "Rick" Otis)
Joan Smalls (Suze)
Meredith Hagner (Becca)
Pete Davidson (Duncan)
Jon Rudnitsky (Mike)
Tituss Burgess (Creepy Tim)
Tráiler de "Set it up: el plan imperfecto"
