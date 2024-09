Romina Gaetani, a los besos con un periodista en los Martín Fierro y a escondidas de su novio

"No me alcanzan las palabras, amor, para agradecerte todo lo que me acompañás cada día, por cuidarme, por darme confianza y por creer en mí más que yo", escribió la ex Chiquititas y Soy gitano.

Y continuó: "Te admiro y amo. Y creeme que cuando te digo que no me alcanzan. Por eso es que solo te miro, te beso, te abrazo y te amo".

Sin embargo, Gaetani sorprendió a todos cuando se dio a conocer un video en el que está a los besos con el periodista y actual panelista de Ariel en su Salsa, Nicolás Peralta.

"Estás tan lindo", exclamó la actriz. "Decime a cámara lo que me dijiste recién en privado", le responde Nicolás, muy divertido.

Mamá, la mejor actriz se llevó el Martín Fierro, me piropeó y me chapó #RominaGaetani @rororock33 pic.twitter.com/kHtgwLe349 — Nicolás Peralta (@peralta_nico) September 10, 2024

"¿Qué te acabo de decir recién guapo? Un poco te doy un pico, eh. Que mi novio no se ofenda pero esto lo va a entender. Te quiero, me encanta tu onda", le dijo Gaetani en el clip antes que darle un beso.

El video fue compartido por el propio periodista en su cuenta de X (ex Twitter) y rápidamente se volvió viral, cosechando cientos de likes y respuestas sobre el tema en cuestión.