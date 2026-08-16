Romina Gaetani y una contundene reflexión tras ser víctima de violencia: "No te acostumbrás"
La actriz recordó en La Noche de Mirtha la relación que mantuvo con Luis Cavanagh y explicó cómo logró reconocer que había llegado a su límite.
Romina Gaetani habló sobre uno de los episodios más difíciles de su vida durante su participación en La Noche de Mirtha. La actriz recordó la relación que mantuvo con Luis Cavanagh y contó cómo pudo identificar el límite frente a una situación de violencia.
“Estaba enamorada, sí, claro. Creo que podría haber estado más enamorada”, comenzó diciendo al recordar aquel vínculo. A partir de su propia experiencia, Gaetani también explicó por qué muchas mujeres pueden sentirse identificadas cuando escuchan testimonios de otras víctimas.
La actriz contó que, después de atravesar aquella situación, pudo reconocerse en las historias de otras mujeres que habían vivido episodios similares.
“Yo creo que una vez escuché a una víctima de violencia física y cuando uno lo vive en carne propia se siente reconocida en esa frase y en las que uno escucha, porque coinciden por cómo uno queda en el estrés postraumático cuando uno vive algo así”, explicó.
En ese sentido, remarcó la similitud que encontró entre diferentes testimonios: “El relato de todas es el mismo y por eso creo que te das cuenta de que esa mujer no miente”.
Gaetani también se refirió a uno de los aspectos más difíciles de este tipo de vínculos y fue contundente al hablar sobre los límites que no deberían cruzarse.
“No te acostumbrás a los golpes. A mí, cuando me pasó la primera y única vez, tuve la rapidez de saber que eso era mi límite”, afirmó.
La reflexión de Romina Gaetani
Al recordar aquella relación, la actriz también hizo una autocrítica sobre los patrones que pueden llevar a permanecer en vínculos que hacen daño.
“Yo creo que nunca estuvo enamorado y yo sí, creí. Me quedé por trabajar en ese patrón que uno tiene, inconscientemente, de recaer en ciertas situaciones”, reflexionó.
Sus palabras generaron una reacción inmediata de Mirtha Legrand, quien acompañó su testimonio con una contundente definición: “El maltrato no hay que permitirlo jamás”.
De esta manera, Gaetani utilizó su experiencia personal para reflexionar sobre la violencia, la importancia de reconocer los límites y la necesidad de no naturalizar situaciones de maltrato dentro de una relación.
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