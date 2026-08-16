Romina Gaetani y una contundene reflexión tras ser víctima de violencia: "No te acostumbrás"

Gaetani también se refirió a uno de los aspectos más difíciles de este tipo de vínculos y fue contundente al hablar sobre los límites que no deberían cruzarse.

“No te acostumbrás a los golpes. A mí, cuando me pasó la primera y única vez, tuve la rapidez de saber que eso era mi límite”, afirmó.

La reflexión de Romina Gaetani

Al recordar aquella relación, la actriz también hizo una autocrítica sobre los patrones que pueden llevar a permanecer en vínculos que hacen daño.

“Yo creo que nunca estuvo enamorado y yo sí, creí. Me quedé por trabajar en ese patrón que uno tiene, inconscientemente, de recaer en ciertas situaciones”, reflexionó.

Sus palabras generaron una reacción inmediata de Mirtha Legrand, quien acompañó su testimonio con una contundente definición: “El maltrato no hay que permitirlo jamás”.

De esta manera, Gaetani utilizó su experiencia personal para reflexionar sobre la violencia, la importancia de reconocer los límites y la necesidad de no naturalizar situaciones de maltrato dentro de una relación.