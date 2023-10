El recuerdo en microbikini de Romina Malaspina a la espera del verano

image.png

Romina Malaspina reveló que Sofía Clérici la quiso conquistar y le envió fotos

En medio del escándalo por el romance del romance entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde, Romina Malaspina brindó una nota en la que sorprendió al contar que la modelo intentó conquistarla en más de una oportunidad. “No me gusta que me encaren tan fuerte”, sostuvo sobre le accionar de la empresaria.

Todo ocurrió al aire de Estamos okey por América TV cuando la participante del Bailando 2023 fue consultada por la versión que la vinculaba al ex de Jesica Cirio. “No sé de dónde salió el rumor de que estaba con él, pero sí me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero no tengo nada que ver”, sostuvo.

Tras negar cualquier relación con Insaurralde, Malaspina contó que Clerici quiso conquistarla. “Tuve una situación muy particular ahí”, dijo la conductora que aclaró que la modelo le pareció “muy buena onda”. “Quería que nos fuéramos juntas. Me quiso levantar”, explicó.

“Estaba en un bar en el cumpleaños de una amiga. Primero me envió un champán a la mesa y le agradecí. Después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí. Me empezó a hablar para que nos fuéramos juntas y como que fue muy imprevisto para mí”, admitió. Sobre su negativa a la invitación, aclaró: “No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así... Tan fuerte”.