Romina Uhrig denunció que sufrió un ataque de odio político: qué le pasó

El descargo de Romina Uhrig tras el choque que tuvo

"Estaba llegando acá, estaba del lado donde tenía que doblar hacia la izquierda, y un camión se me tiró y me chocó de costado. Una maldad... El flaco empezó a tirar un montón de cosas: 'kuka, conchu..., hija de pu...'. Fue horrible", relató.

Romina Uhrig

"La gente empezó a decirle que me deje de insultar. Recién me compro el auto. No puede ser gente tan mala. ¿Sabés qué feo que te choque a propósito y que te tiren un camión encima? Me empezó a putear, a decir de todo", siguió entre lágrimas.

Y agregó: "A parte, mi auto es nuevo, lo compré con mucho esfuerzo. Una envidia tenía encima. Me lo chocó todo atrás. Yo me bajé, me puse con el auto en frente y le pedí los datos", detalló la exdiputada.

A su vez, Romina contó que grabó al camionero cuando la insultaba para exponerlo públicamente. "Me reconoció y no me dejaba pasar, me encerraba", sumó sobre el dramático momento que vivió.