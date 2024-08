Romina Uhrig haber tenido encuentros con Alberto Fernández en Casa Rosada: "Lo juro por mis tres hijas"

El conductor quiso indagar en si había tenido algún encuentro con el ex presidente, a lo que Romina Uhrig respondió contundente: "Con Alberto solamente estuve con mis compañeros, el día que estaba permitido, a distancia, con barbijo. Era público".

alberto y romina.jpg

Las fotos de este encuentro entre Romina y Alberto al aire libre fueron dadas a conocer por Clarín, donde se la puede ver a la cocinera de GH abrazada formalmente con el mandatario, sin mantener la distancia pero utilizando el barbijo de protocolo.

"Lo de la Quinta de Olivos es una cosa, pero lo que cuenta Guadalupe es que hay una audiencia tuya en la Casa Rosada del 30/12", remarcó Pampito. A lo que muy molesta Romina respondió: "Jamás, lo que amo son mis tres hijas, jamás estuve con Alberto en la Casa Rosada. No pisé. Con el colegio pasé a la Casa Rosada cuando fui a conocer. Jamás, sino lo digo".

Para terminar, con respecto a figurar en el listados de visitas de la Casa Rosada enfatizó en que: "El registro es re trucho. Por eso, yo se lo mandé a mi abogado. No sé de dónde lo saca, es una mentira. No entiendo que salgan a decir una mentira así. Si es verdad que estuvo con tantas minas como se dice, que saque a las minas que estuvo con Alberto, pero no vengan a mentir que estuvo conmigo. Nunca estuve ni una reunión. Ni por trabajo, ni por garch... Menos por eso, ¡por Dios!".