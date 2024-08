La revelación de Romina Uhrig sobre el vínculo entre El Conejo y Coti Romero

“El Cone, al primer o segundo día, dijo que yo era una de las personas que le gusté de la casa…Obviamente, yo adentro de la casa no iba a tener nada con él ni con nadie porque tengo tres hijas, una de mis hijas tiene 12 años, no quería dar esa imagen”, contó en la charla con República Z. Nadie imaginaba esta opinión de Romina que ahora que el Conejo está ya separado de Coti no quiere darle una oportunidad.

"No se fue con Coty, no supo esperar y ahora ya está”, siguió Uhrig. Quien se mostró sorprendido fe Alfa, también compañero de ella en GH y parte del streaming. “¿Vos le dijiste que no?”, y Romi contestó de manera afirmativa. “¿Te tiró los perros?”. “Sí”, replicó la exdiputada sin inmutarse.

Qué reveló Romina Uhrig sobre el vínculo entre El Conejo y Coti Romero

