Romina Uhrig presentó a su nuevo novio: "Muy enamorada"

romina uhrig novio

Asimismo, encarada por el periodista Nicolás Peralta el pasado sábado, Uhrig afirmó: "Estoy muy bien, muy enamorada". Por su parte, Damián soltó: "Yo también estoy muy enamorado". En cuanto al comunicador, él concluyó su comunicación con la ex GH: "Me encanta verlos así. Cerremos esta historia con un beso, me encanta, que viva el amor”.

Hay que destacar que Ávila también trabaja en los medios. Él debutó en Combate (El Nueve) y, en la actualidad, el influencer también trabaja en el mismo canal en el programa que conduce Laurita Fernández. Asimismo, utiliza sus redes sociales para modelar para distintas marcas que requiera el servicio del él. Por otro lado, también estuvo en la segunda temporada del Hotel de los famosos en El Trece.

La revelación de Romina Uhrig sobre el Conejo Quiroga y Coti Romero

Romina Uhrig, decidió soltar una tremenda revelación sobre el vínculo que tuvieron Coti Romero y el Conejo Quiroga. La exdiputada sorprendió con tremenda confesión. Romina contó que cuando ingresó a la casa más famosa del país, en ese primer golpe de vista, quedó obnubilada con el cordobés. Pero eso no es todo, porque también dejó el claro que ese sentimiento fue correspondido. ¿Y entonces qué pasó? ¿por qué no lograron concretar ese flechazo?

“El Cone, al primer o segundo día, dijo que yo era una de las personas que le gusté de la casa…Obviamente, yo adentro de la casa no iba a tener nada con él ni con nadie porque tengo tres hijas, una de mis hijas tiene 12 años, no quería dar esa imagen”, contó en la charla con República Z. Nadie imaginaba esta opinión de Romina que ahora que el Conejo está ya separado de Coti no quiere darle una oportunidad.

"No se fue con Coty, no supo esperar y ahora ya está”, siguió Uhrig. Quien se mostró sorprendido fe Alfa, también compañero de ella en GH y parte del streaming. “¿Vos le dijiste que no?”, y Romi contestó de manera afirmativa. “¿Te tiró los perros?”. “Sí”, replicó la exdiputada sin inmutarse.