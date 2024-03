Romina Uhrig repudió las declaraciones de su madre tras la imputación por lavado

"Y con respecto a la Justicia, ¿qué trabaje la Justicia?", le consultó Pía Shaw a la exdiputada. "Obviamente hay que dejarlo todo en manos de la Justicia, estoy muy tranquila y estoy en paz. Obvio que te perjudica, te hace mal. Es un título muy feo el que pusieron, pero hay mucha gente que te señala con el dedo, que no tiene idea. Sé que todo se va a solucionar, ojalá que sea pronto", se mostró confiada frente a dicho proceso.

Finalmente, Georgina Barbarossa le preguntó acerca de la relación con su progenitora: "¿Hablaste con tu mamá después de que apareció en la tele?". Sin embargo, Romina Uhrig reveló que se mantuvo distante: "No, hoy mi prioridad son mis hijas. Todo lo que a mí me dolió en su momento, trato de perdonar, pero las cosas que me siguen lastimando, no voy a dejar que me sigan haciendo mal. La voy a respetar porque es mi mamá, pero ella sabrá lo que dijo, aunque como hija me duele".

ROMINA