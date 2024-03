Revelan detalles íntimos del encuentro de Romina Uhrig y Agostina de Gran Hermano

Romina Uhrig Agostina

Y agregó: “Agostina recibió una invitación de Romina para ir a su casa y fue. Yo no quiero decir lo que me contaron pero el textual que me dicen es que ‘había quedado algo pendiente’”.

“A mí lo que me decían es que ellas sintieron una tensión sexual, ni más ni menos. Son amigas y se llevan bien. Romina necesitaba un poco de disfrute después de estos días tensos con su mamá hablando en LAM pestes de ella y además la situación judicial que la involucra con su ex Walter Festa”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Pregunté si existe amor en esta relación y me dicen rotundamente que no, que se juntaron y la pasaron muuuuy bien, así con muchas u me pusieron”.