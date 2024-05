Revelaron quién es la nueva pareja de Romina Uhrig: "Hubo pernocte"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1793067942529355866?t=oOxgKDhnFOZBJ5tSbvYanw&s=19&partner=&hide_thread=false Romance confirmado.



Romina Uhrig y Damian Avila en #LAM pic.twitter.com/c2qiXDv0rq — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 21, 2024

“El día que me la encontré en La Polenta, que fuimos a bailar, le pregunté si salía con L-Gante y me dijo 'no ni en pedo, nada que ver'. Ya estaba tocando acá. Hace muy poco que están”, recordó Ángel.

En eso, continuó con el romance y contó: “Hubo pernocte, va a salir a negar y decir que nada que ver, pero hubo pernocte en el barrio de Caballito, donde vive él. Es una relación incipiente”.