El cónclave en Gran Hermano para destrozar a Romina: "No nos dejemos comprar por ella"

"Flor me dijo 'vos no sos ninguna enfermita y te faltó el respeto en frente de mi cara'", contó Camila, mientras La Tora respondió haciendo referencia al caso que expuso en el confesionario cuando votó a Julieta en la 18° gala de nominación.

"Le hizo ese comentario a la hermana (Camila) y Juli no dijo nada, me pareció raro. Que le dijo que estaba muy flaquita. A Chucho (Rodolfo) también le dice, y al Primo se la pasa diciéndole que está flaco", disparó la rubia contra Uhrig.

"Si a mí me hacés ese tipo de comentarios en otro momento de mi vida, me destruís", acotó Cami, a la vez que señaló que no tienen que "dejarse comprar" por ciertas cosas que hace Romina, como la comida y la limpieza de la casa.

Nacho tomó la palabra y señaló también algunas actitudes que lo cansaron: "Todos tenemos el derecho de hacer un flan. Quedaba poca leche y gastó 3 en hacer budín de pan". "Ese poder se lo han dado vosotros", opinó Rodo, mientras que Camila también criticó que Romina "limpie arriba" de donde limpia ella. Lo cierto es que no se la bancan mas.