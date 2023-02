El exmarido de Romina denunció una "campaña sucia" contra ella en Gran Hermano

“Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”, arranca el texto compartido por Festa.

image.png

Y agrega: “Desde el Fans Club Oficial de Romi queremos repudiar a cada persona y programa que está haciendo esto y ojalá cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mierda que son, comenzando por Kuarzo”.

Para cerrar, denunciaron que la exlegisladora no llegará a estar en la gran final: "Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿Sabe qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca, porque Romi tiene mucho futuro de ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida".