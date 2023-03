Gran Hermano: Romina contó cómo vivió el reingreso de Alfa

Luego de Julieta asegurara que ella sí se había creído que Alfa se quedaba, Romina le explicó por qué se controló: "De acá me llevo ser más tranquila, no subirme a una moto de entrada, antes me hubiese subido a la moto... Lo vi contento, me hizo realmente recordar al Alfa que entró... Obviamente que le dije que éramos el agua y el aceite, por eso hay un montón de cosas en las que no coincido".

Sobre si se había replanteado ser amiga de Alfa fuera de la casa, la exdiputada explicó: "No sé, no creo... Porque somos muy distintos, pero sí por ahí me podría juntar, si nos juntamos con todos los compañeros a tomar algo, pero como amigos no creo, no porque somos muy distintos".

Asimismo, Romina analizó bien la situación y llegó a una conclusión: "Hace ya dos meses que decía muchas cosas que a mí no me gustaban y yo no estaba de acuerdo, y lo que pudo decir de lo mío sobre las nenas, por ahí yo lo tomé personal, capaz que no es personal. Acá nosotros nos tomamos todo más adrede, capaz que no lo hizo con esa mala intención, pero sí somos muy distintos, le dije que no sé, no creo (que podamos ser amigos)".