Gran Hermano: Romina desmintió a los hermanitos sobre su actitud en la cocina

Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, visitó Cortá Por Lozano y habló sobre las polémicas y acusaciones que los exparticipantes dijeron sobre ella y su actitud en la cocina. "Nadie quería tocar la cocina, primero. Cuando vino Ari le dije que cocine, la Tora cocinaba, Alfa también, pero nadie quería y a mí me encanta y me despejaba", aseguró luego de que Juariu le contara que sus compañeros dijeron que no les permitía usarla.