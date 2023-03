La indirecta de Romina sobre sus compañeros de Gran Hermano: "Me sorprendieron las mentiras"

romina acusacion2.jpg

La madre de la casa, como se la denominó a Romina, enfrentó al panel de ex, entre ellos estaban Ximena Capristo, Nadia Epstein, Cristian U, Juariu, Gustavo Conti y Diego Leonardi, y también a sus excompañeros.

"Se habló de tus hijas, de tu relación, lo que pasó con Camila, etc", comenzó el conductor Roberto Funes Ugarte. La exdiputada, medida en cada respuesta, destacó su experiencia: "Yo siempre me quedo con lo bueno, me alimento del amor y no del odio, que hace mal".

Y lamentó: "Hubo muchas cosas de mi compañeros que me sorprendieron... Eran mentiras". La frase no pasó para nada desapercibida y la ahora exjugadora nombró a los protagonistas de eso: Lucila "la Tora", Camila y Agustín.

Romina Nacho Julieta Gran Hermano.jpg

Los hermanitos le hicieron varios reclamos a Uhrig, a los que se sumaron los de Cristian U y Nadia Epstein, quienes cuestionaron sus comentarios dentro de la casa más famosa del país: "Pintabas de buena limpiando y cocinando... ¡Y con las cosas que decías de Agustín y Coti!".

Sin embargo, la exlegisladora se defendió: "Yo me mostré como soy. La gente que me quiere sabe cómo soy y eso me alcanza. Fui buena compañera, tengo errores... Pero lo que tenía que decirles se los dije en la cara", consideró.

romina noche de los ex gran hermano.mp4