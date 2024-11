Rompió el silencio uno de los acusados de venderle droga a Liam Payne: "Él me..."

Brian Nahuel Paiz respondió, sin ningún tapujo, la primera pregunta de Guillermo Panizza: "Se dice que vos le suministraste drogas, ¿es así?". Paiz, en tanto, respondió: "La realidad es que no le suministré drogas. Liam me contactó en lo que es mi trabajo, ahí nos pasamos lo que es el contacto y nos vimos esa noche, normal. Él me fue a buscar abajo porque se había perdido. No sabía cómo llegar al hotel y me fue a buscar", comienza diciendo el joven.

testimonio acusado caso liam payne.mp4

Luego de esto, Brian sumó: "Liam no me buscó en el hotel Casa Sur, me buscó en el Hyatt que está en Palermo, en el primero, en el que estuvo anteriormente". En ese sentido, explicó: "Fue ahí que nos juntamos. Él me mostró un poco de su música, la que iba a sacar adelante. Dicen que él no se estaba drogando, pero la realidad es que no. Cuando llegó al local donde yo trabajo, él ya estaba drogado".

"De hecho, no comió y fue en uno de esos momentos que él se acerca y me pide mi contacto. Yo le pasé mi Instagram, que fue donde me empezó a mandar mensajes porque quería drogarse, él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto", sumó el imputado. Asimismo, Panizza quiso saber: "¿Qué noche fue esto?", por lo que Brian respondió: "El 2 de octubre", haciendo referencia al último concierto de Niall Horan en Argentina, razón por la que Liam estaba en el país.

Después de esto, Paiz cerró: "Ahí fue la última vez que hablamos. Yo me fui al hotel, me mostró la música como que te dije anteriormente, nos tomamos unos shots de whisky y nada más".