Dramático relato de Roxy Vázquez por TN: la quisieron acuchillar en el Rosedal

Después, continuó: "Cuando les dije que no tenía plata, empezaron: "¿no tenes plata? pero entonces mira que me voy a quedar con el auto, me quedo acá con el auto" Yo seguí, bajé con los chicos, me fui al Rosedal, hice como que no pasa nada porque le tengo que dar la imagen a mi hijo más grande que es seguro, que está todo bien, me la banqué". Y, en medio de la angustia, fue cuando reclamó la presencia policial.

Roxy Vázquez dio detalles del episodio de inseguridad que vivió en el Rosedal

roxi robo hijo

"Empecé a buscar policía, pero no hay policía, en el Rosedal de Palermo, un lugar donde miles de personas hacen actividades. Así que me fui al complejo Arcos que está ahí, a preguntar, a pedir ayuda", explicó y detalló: "No me animaba a volver al auto porque estaban estos dos muchachos, al lado de mi auto, esperando. Entonces, un chico de seguridad del Complejo Arcos me acompaña al auto y ahí los tipos salen corriendo". Por otro lado, Roxy aclaró que el chico de seguridad, de quien no dio el nombre, le explicó que hace años no hay policías en el Rosedal.

Aunque, por si esto fuera poco, la conductora agregó que "a las tres horas, a las 19hs" cuando su hijo fue a inglés en Palermo "tres chicos, una chica con dos chicos que estaban vendiendo medias se le tiraron encima, lo amenazan diciéndole que le clavaban un cuchillo y le sacaron la mochila que tenía todo, los libros, la billetera, el celular, todo".

Tras esto, Roxy cerró: "A un amiguito de mi hijo, hace una semana, ahí a dos cuadras de donde le robaron a Roco, lo mataron a trompadas para robarle la mochila, a otro nene de 14 años. Es muy difícil, es muy injusto, mi hijo está con una crisis de nervios, no podía dormir, yo no dormí en toda la noche. Pensas lo que pudo haber pasado si sacaba un cuchillo. Al amiguito, hace dos semanas, le robaron el celular a golpes. El nene no quiere ir más al colegio, está con psicólogo. Estaba lleno de gente y nadie se mete. No hay policías, los que te tienen que cuidar nos dicen que no dan a basto, que si los detienen, después los liberan, todos se echan la pelota unos a otros. Nadie nos cuida, nadie hace nada. No es justo vivir así".