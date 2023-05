Rusherking habló de su vínculo con la China Suárez tras picantes tuits del fin de semana

"Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo 'yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta, que sea feliz'”, comenzó revelando la influencer durante su participación este lunes en Mañanísima (Ciudad Magazine)

"'Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más'", agregó.

Recordemos que en las primeras horas de la mañana del domingo, Rusherking sorprendió a sus fanáticos con un enigmático mensaje en su perfil de Twitter. Si bien se trata de tan solo una línea sin destinatarios concretos, las conclusiones no se hicieron esperar.

"Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas…", escribió el cantante, y rápidamente todos apuntaron a que la destinataria era la actriz.

"Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom", le respondió una seguidora y el cantante aprovechó para responder: "Para mí la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy jajaja".