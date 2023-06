La reacción de la China Suárez al nuevo romance de Rusherking

Cómo reaccionó la China Suárez al nuevo romance de Rusherking

El comunicador explicó que: "Si bien Rusherking no confirmó que la chica en la que se lo ve en la foto sea su novia, a mi me cuentan que están en un algo y que su ex cuando se enteró de este viaje del cantante no le cayó bien, lo que a mi me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”.

“Es más, la China habría estado tan enojada con esto que paso que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación ´son cosas de pendejo´”, agregó.