Rusherking en Vale 97.5: "Era muy inseguro, me costó mostrar cómo era mi voz"

Con respecto a la creación de su nombre artístico: "Yo jugaba al counter strike, donde yo me ponía el nombre de 'Rusherking'. Y rusher, es la persona que va rápido a las jugadas, entonces mis amigos me decían 'rushero' y me quedó".

Además, habló de su nueva relación con Eugenia "La China" Suárez y de la posibilidad de componer una canción juntos: "La verdad, nunca nos sentamos a escribir y nunca hablamos sobre eso. Sí nos pasamos temas entre nosotros y nos aconsejamos. Es obvio que va a surgir porque es algo que se da naturalmente, pero no lo hablamos todavía", aseguró y remarcó: "Nos pedimos consejos, es mutuo eso. Ella recién se está mandando como solista y yo con lo que puedo y con la poca experiencia que tengo, trato de aconsejarla".

Respecto a las declaraciones de La China en Vale 97.5 sobre su relación amorosa, el artista sostuvo: "Es hermoso lo que dijo, yo me re emocioné. Es hermoso que te hagan sentir así y a mi me encanta la verdad", finalizó.