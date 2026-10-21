Sabrina Rojas se desmintió a sí misma tras revelar que un futbolista de 19 años la invitó a salir
En Pasó en América, Sabrina Rojas aclaró que era mentira la historia del futbolista de 19 años, aunque admitió que recibe mensajes de hombres jóvenes.
Sabrina Rojas sorprendió al revelar que la historia que contó en su participación en un streaming sobre un futbolista de 19 años que la habría invitado a salir no era cierta. Durante una charla sobre las diferencias de edad en las relaciones, en Pasó en América, la conductora explicó que había recurrido a una invención en el marco del espectáculo y aclaró los motivos detrás de su relato.
Todo comenzó durante un intercambio con sus compañeros, en el que debatían sobre los vínculos entre hombres y mujeres de distintas edades. En ese contexto, Rojas defendió su manera de desenvolverse frente a las cámaras y reconoció que sabe cómo generar repercusión con sus declaraciones.
“Chicos, me encanta que se crea todo el cuento. Por si no, no estaría conduciendo acá, chicos”, expresó al referirse a la historia que había despertado curiosidad.
Luego, explicó por qué decidió salir a aclarar lo sucedido. “Si fuese verdad, me quedo callada de dos a dos años. Pero como es mentira, no me quiero llevar puesto a nadie”, sostuvo, al dejar en claro que no quería involucrar a otra persona en una situación que, según explicó, no era real.
Sabrina Rojas reconoció que recibe mensajes de hombres jóvenes
Más allá de la aclaración, la conductora admitió que sí recibe mensajes de hombres mucho más jóvenes a través de las redes sociales. Cuando uno de sus compañeros le preguntó si algún joven se había animado a escribirle, respondió sin vueltas: “¡Un montón!”.
Además, contó que su cuenta de Instagram se llenó de mensajes de ese perfil luego de que el tema tomara repercusión. “Hoy el Instagram me explotó de gente joven”, comentó durante la conversación en Pasó en América.
De esta manera, Rojas diferenció las propuestas que recibe en las redes sociales de la historia puntual que había generado comentarios. Su aclaración puso el foco en la repercusión de sus dichos y en cómo una situación presentada en tono de espectáculo puede despertar el interés del público.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario