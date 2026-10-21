Sabrina Rojas se desmintió a sí misma tras revelar que un futbolista de 19 años la invitó a salir

Además, contó que su cuenta de Instagram se llenó de mensajes de ese perfil luego de que el tema tomara repercusión. “Hoy el Instagram me explotó de gente joven”, comentó durante la conversación en Pasó en América.

De esta manera, Rojas diferenció las propuestas que recibe en las redes sociales de la historia puntual que había generado comentarios. Su aclaración puso el foco en la repercusión de sus dichos y en cómo una situación presentada en tono de espectáculo puede despertar el interés del público.