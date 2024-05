La inesperada confesión de Sabrina Rojas sobre su amor con Luciano Castro

Luego de esto, agregó: "Me di cuenta que se me había ido el amor después de que nos separamos. Me separé con un dolor. Sentía que no me iba a poder volver a enamorar. Me separé sintiendo que lo amaba, pero era un duelo que venía elaborando mucho tiempo antes". Y después, confirmó: "Lo bueno que nos pasó fue que ya estábamos muy gastados, nos habíamos intentado separar tantas veces que el último ya estábamos curtidos y gastados, entonces fue menos dramático en resolverlo. Pero, sentí que me moría".

"Me di cuenta después, cuando me separé, a los meses, que ya no lo amaba, que en realidad era el proyecto de familia que yo amaba", espetó. Ante esto, Paula Varela, una de las panelistas le consultó cómo fue atravesar la primera noche sola. "La primera vez que dejé a mis hijos en su casa fue lo peor. De sólo pensarlo, lloro", recordó la actriz.

Qué confesó Sabrina Rojas sobre su amor con Luciano Castro

Embed - SOCIOS DEL ESPECTÁCULO - PROGRAMA 17/05/24 - SABRINA ROJAS SIN FILTRO Y MÁS PICANTE QUE NUNCA

Al mismo tiempo, Rojas destacó: "Fue como decir: "¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto?". Después, cuando duelás, te das cuenta cuál es la parte buena de estar separada: es que hay tres días que estás sin hijos, que te dedicás a vos". Debido a su confesión, Mariana Brey consultó: "¿Cómo hiciste para convivir con el vacío?"

"Vinieron mis amigas a hacerme ruido todo el tiempo, se me quedaban a dormir y me fueron sacando de a poquito", recordó Rojas. "Me acuerdo que era medio pandemia, entonces la noche estaba cerrada, tampoco me podían sacar de casa porque no había nada abierto, entonces se quedaban a dormir y me distraían. O me iba a dormir a sus casas porque sentía que me moría", afirmó.

Por último, la artista cerró: "Hasta que uno se acostumbra y empieza a encontrarle esa parte buena. Él también lo sentía cuando no estaba con los nenes. Es nostálgico y llorón".