Sabrina Rojas lució una sensual microbikini bicolor durante sus vacaciones en Córdoba

image.png

A puro relax y al sol, sumó un par de gafas oscuras y posó para sus seguidores, que llenaron de elogios, desde “Una preciosura” y “Bellísima” hasta “Te amo” y “Qué diosa que sos”.

image.png

A través de sus historias, sin embargo, mostró el lado B de su día de pileta. “Parece una tarde de sol para mí. Para desconectar...”, escribió sobre una imagen en la que se la ve descansando en una reposera. En la siguiente, remató: “Pero esta es la real realidad”, junto a clips de sus hijos jugando en la pileta.

image.png

Flor Vigna admitió que se separó de Luciano Castro por Sabrina Rojas

Varela lanzó: “Estoy hablando con Flor Vigna. Me mandó un par de mensajes, estaba como lloriqueando. Como estuve de vacaciones me puse fresca ahora. Me estoy enterando de todo”.

“Le digo ‘seguís llorando, Flor, no estás bien’. Me dice que no, que está triste. Ahora se estaba yendo a un río a componer su nuevo tema con su equipo. Y también me dijo que está rota: ‘estaré rota, pero nunca vaga’”, leyó Paula uno de los mensajes.

A su vez, Varela sacó a la luz: “Le pregunté sobre la separación y, esto es importante, vamos a compartir información actual sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro”.

“Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer y hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no’”, reveló Paula y agregó: “Flor Vigna admitió llorando que siempre que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, para mediar o armonizar, salió lastimada”.