Salieron a la luz las fogosas fotos del chef de "La Peña de Morfi" con Samanta de Survivor

Samanta Herdt

“Yo ayer les contaba en mis redes sociales que me habían llegado imágenes de una parejita que se formó en los Premios Martín Fierro que son contundentes”, comenzó el conductor.

Luego aseguró: “Él es más famoso que ella pero la mujer en cuestión está en un momento donde popularmente ha sido distinguida por haber ingresado a un reality show que actualmente está en pantalla”.

“Yo no sé si ya venían hablando pero en el boliche Chana, en la fiesta que organizó Valerio Duarte, se comieron la boca después de los premios, y hay fotos que comprueban esto que te estoy contando”, contó y reveló: "la parejita que está iniciando una especie de relación es la pareja del chef de la Peña de Morfi, Rodrigo Cascón, y Samanta de Survivor”.

Además, contó que la joven se había separado hace poco tiempo.“Lo que me llamó la atención es que hablé con el ex de Samanta que me confirmó que se separaron hace tres semanas después de tres años de relación”, dijo.