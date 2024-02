El llanto de Santiago del Moro al recordar a Silvina Luna

VIDEO Así se quebró Del Moro al recordar a Silvina Luna en Gran Hermano

silvina luna del moro

Cuando volvieron a piso, se lo puede ver a Santiago del Moro llorando desconsoladamente: "Un minuto, un minuto por favor", dijo, mientras se secaba las lágrimas.

"No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina, tiene que ver con la historia de este programa, que es absolutamente todo", manifestó tratando de contener la emoción.

Y agregó: "Hay que seguir, cuando lo veo no lo puedo creer. Un beso enorme a su familia".