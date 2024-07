"No me importa nada", la respuesta de Santiago del Moro a las críticas por Gran Hermano

Con respecto a la baja en el rating en el canal de las pelotas luego de que Gran Hermano ya no esté al aire, señaló: "Yo no festejo nunca la baja del rating en la televisión porque soy un amante del medio y soy un defensor de la industria, es nuestro trabajo. Hay momentos que sube y que baja pero es cíclico, es cierto que GH le inyectó una masa de gente que no mira tele, pero es gente que va y viene. La tele va a seguir viva de por vida".

Tras los rumores de estafa por las casas que, teóricamente, Telefe le entregaría a los finalistas Bautista, Nicolás y Emmanuel, Del Moro fue contundente: "La casa es para todos. Ellos podían elegir entre la plata y la casa. Imagínate que para una estructura como Telefe una casa es algo más o menos. No es tema".

En torno a la problemática con Furia, el conductor prefirió no ahondar: "Todo lo que ella decida va a estar bien, le deseo lo mejor a ella y a todos, muchos están haciendo muchas cosas".

Finalmente, se refirió las críticas en redes sociales: "No me pone nervioso nada. No me importa nada lo que opinen, para bien o para mal. Siempre con la mejor. Hablen bien o mal no me importa". Y agregó: "Todo lo que tenga que ver con críticas hace bien al programa en sí".

"Ahora voy a pensar un poco en el Martín Fierro y seguir para adelante, estoy contento", cerró.