Santiago del Moro rompió el silencio sobre las críticas que recibe en Gran Hermano

Embed - Santiago del Moro habló de las críticas a GH: "No quiero quilombos, estoy haciendo mi trabajo"

Por otro lado, Alejandro Castelo, el cronista de LAM, le consultó a Del Moro por la polémica en torno a Arturo, el perro que ingresó al juego y por el cual hoy hay una causa judicial. Ante esto, el conductor manifestó: "Está bárbaro, está divino Arturo. Es lo más, y aparte está con su dueño".

Aún así, en torno a las declaraciones de los miembros de "Huellitas perdidas", Del Moro afirmó: "No tengo nada para decir, en serio". Es por esto que, para cerrar, afirmó: "No voy a decir nada, no quiero quilombo de nada. Estoy haciendo mi trabajo, soy un trabajador de esto y hago un programa que a mucha gente le gusta y a otra no tanto, por lo visto. Todo suma".