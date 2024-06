Santiago del Moro volvió a defender a Furia y las redes lo liquidaron: "Tan enfermo"

Seguidamente, continuó con su justificación: "Ella ayer estaba muy sacada pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran". Y agregó: "Hizo comentarios que puede hacer cualquiera y están mal, todo el mundo dice 'estás flaco, estás gorda, estás linda'", dándole un marco de normalidad al hecho de referirse a cuerpos ajenos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1798377062408827307&partner=&hide_thread=false DEL MORO SOBRE JULIANA



"Cuando se genera este nivel de delirio, vuelvo a lo mismo ¡ES UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN Y UNA COMPETENCIA! hay gente que discute como si fueran cuestiones de estado. Ella ayer estaba muy sacada pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran… pic.twitter.com/pGgWCy3voJ — TRONK (@TronkOficial) June 5, 2024

Por supuesto, los internautas de X no dejaron pasar la oportunidad de liquidar al conductor del ciclo, que ya había sido duramente señalado en otras oportunidades: "Por momentos pienso que no puede ser tan pelotudo, pero acá lo tenés… cada día se supera más y más"; "Ella podría ahorcar a Arturo en vivo y él va a decir que es un programa de televisión"; "Nefasto"; "Qué asco me da. No podés ser tan enfermo de justificar comentarios de mierdas que le pueden arruinar la vida alguien", fueron algunos de los comentarios en repudio a la actitud que Santiago del Moro sostiene a pesar de todo.

comentarios contra del moro1.png

comentarios contra del moro2.png

Los insultos de Furia a los exparticipantes de Gran Hermano

Mientras los participantes permanecían encerrados en el SUM, once de los ex participantes ingresaron a la casa a nominar. Los hermanitos que aún quedan en la casa pudieron ver todo a través de una tele y comentaron la entrada uno por uno.

“¿Qué le pasó, boludo? La veo muy morrudita”, dijo Furia sobre la correntina, quien ingresó a la casa con un elegante vestido negro y con un nuevo corte de pelo, por encima de los hombros. “¡Gritémosle!”, le contestó Emma Vich y Furia le respondió picante: “Pero ¿qué le vamos a gritar? Pobre chica, si no entiende nada”.

En un momento Coti miró a cámara y le hizo un cariñoso gesto a Martín Ku, y Juliana arremetió: “Ay, qué boluda que es, sigue como tirándote (onda Martín)”. Furia también opinó despectivamente de Florencia Regidor, le dijo "sucia, con olor a mierda" y de Catalina Gorostidi, a la que llamó "traidora, forra de mierda, cachivache" y la mandó a su "casa, sucia". Sobre Paloma Méndez dijo: "se inyectó los labios”.

Un compilado de los insultos de Furia en la noche del martes

insultos furia.mp4