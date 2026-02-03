Santutu estalló tras la derrota de Bestia y provocó una ola de críticas en las redes

santutu

Pintadas en Olga contra Santutu y Mortedor por sus dichos sobre Cristina Kirchner

Luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción, dos conductores de OLGA celebraron en vivo con aplausos estas resolución.

Esto ocurrió el pasado miércoles en el programa Tapados de Laburo del canal de streaming ubicado en el barrio porteño de Palermo.

"Opinemos de Cristina Fernández de Kirchner que la metieron presa, fuerte el aplauso", comenzó diciendo el streamer Franco, más conocido como Mortedor.

En ese momento, tanto él como Santutu se levantaron de sus asientos y literalmente aplaudieron la resolución del máximo tribunal, que dispuso seis años de prisión para la expresidenta y la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

Mientras tanto, sus compañeros Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Paula Chaves y Luli González se mostraron algo incómodos con esta reacción y no se manifestaron ni a favor ni en contra, simplemente se limitaron a observarlos.

De hecho, Unicornio, otro streamer allí presente, destacó que él no se sumaba a los festejos.

"Yo me bajé, no aplaudí", aclaró. "Y sí...si vos sos peroncho", le contestó Santutu, cuyo nombre real es Santiago Rodríguez Zahn.

Después de que este recorte se haya hecho viral en redes sociales, OLGA amaneció este viernes con pintadas en su ventana que da a la esquina de Humboldt y José Antonio Cabrera.

Con aerosol negro, alguien escribió un mensaje en defensa de Cristina Kirchner y apuntó directamente contra los conductores que aplaudieron el fallo.