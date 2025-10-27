Se asoma el fin de Los Palmeras: aseguran que despidieron a los músicos y se vence la marca

los palmeras

Juan Etchegoyen profundizó en el panorama legal que se abre para la banda. “Legalmente fueron despedidos, obviamente uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando”, comentó. Explicó que se está trabajando activamente en la disolución de la sociedad actual, ya que bajo esa Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) se llevarán a cabo los despidos para luego crear una nueva compañía que dependerá exclusivamente de Camino, dejando de lado la sociedad con Deicas.

Para concluir, el periodista reveló información financiera alarmante que ilustra el nivel de deterioro en la relación entre los líderes. “Me cuentan que Marcos Camino no le envía dinero a Cacho Deicas por las ganancias del grupo desde mayo de este año”. Además, remarcó la situación económica actual de Deicas en este contexto conflictivo: “Hasta el día de hoy Cacho Deicas le sigue pagando a los músicos y todo esto a Cacho le da perdida. Tiene que seguir invirtiendo por algo que ya no le interesa”.