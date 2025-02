Se filtraron mensajes inéditos de la expareja de Ricardo Fort: qué dicen

En ese sentido, el periodista explicó: “Yo hoy te voy a mostrar por primera vez chats que Gustavo me envió en su momento y que dejan mal parada a la familia Fort”.

mensajes fort

Primer mensaje de Gustavo Martínez a Juan Etchegoyen en septiembre de 2020: “Estoy mal porque no puedo trabajar yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal . Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta . Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos. Pero me siento mal no poder hacer lo que me gusta”.

Segundo mensaje de Gustavo Martínez a Juan Etchegoyen en abril de 2021: “Acá hay dos niños que se quedaron sin papá y Ricardo dejó un escrito. Eso implica que además de no tener padre fue su potestad que Gustavo Martínez sea el tutor de Marta Carolina Fort y Felipe Segundo Fort de los cuales y por orden de su padre determina que ante su fallecimiento la patria potestad la tiene Gustavo Martínez Adolfo Martínez ante el fallecimiento del padre”.