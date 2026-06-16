Se filtró el nuevo romance de una modelo con Mariano Martínez: de quién se trata
La revelación ocurrió en vivo y dejó sin palabras a varios de los presentes, ya que hasta el momento se trataba de un vínculo que se había mantenido lejos de las cámaras.
El actor, recordado por sus grandes papeles en novelas argentinas, continúa siendo considerado uno de los galanes más populares del país. Aunque en los últimos años eligió mantener un perfil más reservado sobre su vida privada, su nombre volvió a estar en el centro de la conversación por una inesperada confesión.
Durante un programa de televisión, una reconocida figura decidió hablar sobre la relación que tuvo con él y contó detalles de cómo fue aquel acercamiento. Además, reveló cómo terminó el vínculo y cuál es la relación que mantienen actualmente.
La modelo que estaría saliendo con Mariano Martínez
La protagonista de esta historia es Carolina Molinari, quien sorprendió en LAM al confirmar que tuvo un romance con Mariano Martínez hace algunos años. La modelo y panelista decidió contar la verdad luego de que surgiera el tema durante una conversación sobre el actor.
Todo comenzó cuando Ángel de Brito le consultó sobre la personalidad de Martínez y ella no dudó en responder desde su propia experiencia. Entre risas, reconoció que habían salido y dejó en claro que guarda un buen recuerdo de esa etapa.
“No es un loquito, es divino. Salimos, se va a enojar de nuevo porque no le gusta que lo recuerde”, expresó Molinari, sorprendiendo a sus compañeras por la confesión.
La modelo explicó que la relación ocurrió después de su separación y que duró algunos meses. Según contó, ambos estaban solteros y el vínculo comenzó de manera casual luego de coincidir en un cumpleaños.
“Fue hace como cuatro años, yo me separé hace como seis. Estuvimos unos meses”, reveló sobre el romance que hasta ahora no era conocido públicamente.
Además, destacó la personalidad del actor y aseguró que la experiencia fue positiva: “Tengo un buen recuerdo de él, es tranquilo. Es divino”.
Sin embargo, también contó una particular situación que ocurrió tiempo después de la separación. Molinari reveló que Mariano Martínez llegó a bloquearla en redes sociales, aunque aseguró que no recuerda exactamente cuál fue el motivo.
Más allá de esa anécdota, la modelo dejó en claro que no hubo conflictos importantes y que conserva una buena imagen del actor, quien nuevamente quedó en el centro de la escena por un capítulo desconocido de su vida sentimental.
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