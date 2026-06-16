Se filtró el nuevo romance de una modelo con Mariano Martínez: de quién se trata

La modelo explicó que la relación ocurrió después de su separación y que duró algunos meses. Según contó, ambos estaban solteros y el vínculo comenzó de manera casual luego de coincidir en un cumpleaños.

“Fue hace como cuatro años, yo me separé hace como seis. Estuvimos unos meses”, reveló sobre el romance que hasta ahora no era conocido públicamente.

Además, destacó la personalidad del actor y aseguró que la experiencia fue positiva: “Tengo un buen recuerdo de él, es tranquilo. Es divino”.

Sin embargo, también contó una particular situación que ocurrió tiempo después de la separación. Molinari reveló que Mariano Martínez llegó a bloquearla en redes sociales, aunque aseguró que no recuerda exactamente cuál fue el motivo.

Más allá de esa anécdota, la modelo dejó en claro que no hubo conflictos importantes y que conserva una buena imagen del actor, quien nuevamente quedó en el centro de la escena por un capítulo desconocido de su vida sentimental.